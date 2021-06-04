У Києві померла відома правозахисниця із Криму

Олена Лисенко пішла з життя через коронавірус.

У Києві пішла з життя правозахисниця Кримської правозахисної групи Олена Лисенко.

Її організм не впорався з коронавірусом.

Про це повідомила співкоординаторка благодійного фонду "Восток SOS" Олександра Дворецька.

"Сьогодні в київській лікарні померла Олена Лисенко. Моя давня кримська колега з Керчі, яка після погроз і переміщення продовжувала боротися за повернення Криму, ретельно збираючи факти порушень прав людини в окупованому росіянами півострові і розказуючи про це всім нам і далі за межі країни", — написала Дворецька.

За словами Дворецької, Лисенко померла в реанімації, із ШВЛ і під наглядом лікарів.

"Вона трималася на чотири дні довше, ніж прогнозували, бо звикла боротися. Але супутні захворювання і виснаження останніх семи років не дали їй перемогти хворобу", — додала Олександра.

Про смерть Олени Лисенко повідомили також колеги із "Кримської правозахисної групи".

"Мужня людина, Олена завжди боролася за справедливість, завжди допомагала тим, хто постраждав від окупації Криму, хто жадав допомоги. Керчанка, вона залишила Крим після подій 2014 року, зробивши власний безкомпромісний вибір, обравши свободу й незалежність переконань і вчинків, й у подальшому робила все можливе для наближення часу звільнення улюбленого нею Криму, нашого українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Довідка: до окупації Олена Лисенко очолювала Телерадіокомпанію "Бриз" у Керчі. Після окупації переїхала до Києва, де працювала ведучою програми "Київ-Донбас" на "Громадському радіо". Згодом долучилася до "Кримської правозахисної групи".

Нагадаємо, 3 червня від коронавірусу помер актор, Народний артист України Микола Завгородній.

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