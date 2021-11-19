В Киеве ухудшится погода: ожидают сильные порывы ветра

Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве в субботу, 20 ноября.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Речь идет о первом уровне опасности.
В свою очередь, спасатели дают рекомендации во время сильных порывов ветра.
- плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- как можно дальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщалось, по меньшей мере, в четырех областях Украины пошел первый снег. Фото и видео белого покрова на дорогах заполонили этой ночью соцсети Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областей. Припылило немного и Закарпатье. Впрочем, снег был мокрым, и быстро растаял.
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