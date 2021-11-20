В Киеве многотонный станок упал на рабочих – не выжил никто: фото

В Киеве многотонный станок упал на рабочих – не выжил никто: фото

Трагедия произошла на заводе ЭМКО.

В пятницу, 19 ноября, на киевском заводе ЭМКО, что на улице Олексы Тихого, произошла ужасная трагедия — из-за нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок.

Об этом сообщили в коммунальной аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения".

Оба рабочих погибли на месте.

Спасатели ГСЧС выполнили работы по высвобождению тел погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. "Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая должна установить все обстоятельства трагедии. По факту происшествия также ведется служебное расследование.

Напомним, ранее в Житомирской области на предприятии погиб молодой рабочий, упавший в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов.

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