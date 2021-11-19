У Києві погіршиться погода: очікують сильні пориви вітру

Швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у Києві в суботу, 20 листопада.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с. Йдеться про перший рівень небезпечності.
Своєю чергою, рятувальники дають рекомендації під час сильних поривів вітру.
- щільно зачинити усі вікна будинків та прибрати з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якнайдалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
- уникати перебування поблизу великих дерев й не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Як повідомлялося, щонайменше у чотирьох областях України пішов перший сніг. Фото та відео білого покриву на дорогах заполонили цієї ночі соцмережі Чернігівської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Припорошило трохи і Закарпаття. Втім, сніг був мокрим, і швидко розтанув.
Читайте також:
- Українські кліматологи обіцяють теплу зиму, але спершу - снігопади та мороз
- Київ засипле першим снігом: синоптики назвали дату
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року