У Києві погіршиться погода: очікують сильні пориви вітру

Швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у Києві в суботу, 20 листопада.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с. Йдеться про перший рівень небезпечності.

Своєю чергою, рятувальники дають рекомендації під час сильних поривів вітру.

щільно зачинити усі вікна будинків та прибрати з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якнайдалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;

уникати перебування поблизу великих дерев й не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомлялося, щонайменше у чотирьох областях України пішов перший сніг. Фото та відео білого покриву на дорогах заполонили цієї ночі соцмережі Чернігівської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Припорошило трохи і Закарпаття. Втім, сніг був мокрим, і швидко розтанув.

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