Поздно женятся и живут до 69 лет: стало известно, сколько мужчин проживает в Киеве и какова их зарплата

В столице 856 мужчин приходится на 1000 женщин.
К Международному дню мужчин обнародовали статистику по поводу того, сколько живут и зарабатывают мужчины в Киеве.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики г. Киева.
По статистическим данным, на 2020 год в Киеве проживало 1,3 млн мужчин — это 46,1% от постоянного населения. Также в столице 856 мужчин приходится на 1000 женщин.
В среднем жители столицы женятся в 34 года и живут до 69. Также средняя зарплата мужчин в Киеве составляет 18 373 грн.
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