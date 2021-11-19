Поздно женятся и живут до 69 лет: стало известно, сколько мужчин проживает в Киеве и какова их зарплата

Поздно женятся и живут до 69 лет: стало известно, сколько мужчин проживает в Киеве и какова их зарплата

В столице 856 мужчин приходится на 1000 женщин.

К Международному дню мужчин обнародовали статистику по поводу того, сколько живут и зарабатывают мужчины в Киеве.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики г. Киева.

По статистическим данным, на 2020 год в Киеве проживало 1,3 млн мужчин — это 46,1% от постоянного населения. Также в столице 856 мужчин приходится на 1000 женщин.

В среднем жители столицы женятся в 34 года и живут до 69. Также средняя зарплата мужчин в Киеве составляет 18 373 грн.

Фото: Головне управління статистики м. Києва

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