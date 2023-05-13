В Киеве существенно вырос уровень паводка: объявлен первый уровень опасности

По сравнению с предыдущим днем уровень половодья в пределах столицы поднялся на 4 см.

В реку Днепр в Киеве снова прибыла вода.

В связи с половодьем остается первый уровень опасности - желтый.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Отмечается, что по информации Укргидрометцентра, по состоянию на 10:00 13 мая 2023 года уровень воды в реке Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 263 см (по Балтийской системе высот).

Температура воды +14 ºС.

По сравнению с предыдущим днем уровень половодья в пределах столицы поднялся на четыре сантиметра. Уровень опасности гидрологических явлений остается – I (желтый).

"На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы. Вода постепенно освобождает пойму Днепра в пределах Киева — затопленными остается всего 10-15 см поймы", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

К слову, за предыдущие сутки уровень воды снизился на 21 сантиметр.

Напомним, в Киеве и области в субботу, 13 мая, переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киевской области днем прогнозируют 18-23° выше нуля. В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +20-22°.

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