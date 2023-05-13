Россияне совершили очередную ночную воздушную атаку на Киев: что известно

В ночь на 13 мая армия РФ совершила воздушную атаку на Киев с помощью беспилотников. Все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По словам руководителя КМВА, с начала мая Россия совершила уже шестую воздушную атаку на столицу. Воздушная тревога в Киеве длилась 2 часа. 29 мин — от 02:20 до 04:50. Ночью 13 мая оккупанты применили только беспилотные летательные аппараты.

"В воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские боражирующие боеприпасы "Shahed". Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены. Спасибо ПВО! В очередной раз наши защитники отработали отлично", — говорится в сообщении Сергея Попка.

В столице разрушений и травмированных не зафиксировано. Впрочем, отмечает глава КМВА, данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Напомним, ночью 13 мая во время воздушной тревоги российская армия атаковала Хмельницкую область. Оккупанты РФ ударили по объекту критической инфраструктуры.

В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

Читайте также: