На территории больницы в центре Киева произошел пожар: погибла пожилая женщина

Погибшей было ориентировочно 92 года, сообщают в КМВА.

В ночь на субботу, 13 мая, на территории Александрийской больницы, которая находится в центре Киева, произошел пожар — вспыхнул автомобиль скорой медицинской помощи. В результате инцидента погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"При ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", — говорится в сообщении.

Пожар уже ликвидирован.

В результате возгорания скорой в центре Киева погибла 92-летняя женщина. Фото: КМВА

В результате возгорания скорой в центре Киева погибла 92-летняя женщина. Фото: КМВА

Ранее мы сообщали о пожаре в жилом доме Киевской области, в результате которого погибла 7-летняя девочка. В момент возгорания в доме находились отец и шестеро детей.