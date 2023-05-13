На территории больницы в центре Киева произошел пожар: погибла пожилая женщина

Погибшей было ориентировочно 92 года, сообщают в КМВА.
В ночь на субботу, 13 мая, на территории Александрийской больницы, которая находится в центре Киева, произошел пожар — вспыхнул автомобиль скорой медицинской помощи. В результате инцидента погибла пожилая женщина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"При ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", — говорится в сообщении.
Пожар уже ликвидирован.
Ранее мы сообщали о пожаре в жилом доме Киевской области, в результате которого погибла 7-летняя девочка. В момент возгорания в доме находились отец и шестеро детей.
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