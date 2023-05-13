Пришел в гости: в Киеве мужчина застрелил из ружья соседа, а тело спрятал на балконе

В Киеве мужчина застрелил пришедшего к нему в гости соседа из охотничьего оружия, а тело спрятал на балконе.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько дней назад он в своей квартире на улице Харьковское шоссе убил знакомого с целью самозащиты. Для проверки указанной информации по указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения. Тогда на месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями ноги и головы.

Потерпевший получил несовместимые с жизнью ранения во время внезапного конфликта с соседом, к которому пришел в гости.

"Мужчины некоторое время распивали алкогольные напитки на кухне, а потом начали ссориться. Впоследствии хозяин взял в соседней комнате охотничье ружье, снарядил его боевыми патронами, вернулся в кухню и дважды выстрелил в оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленник перетащил тело на балкон, после чего вымыл пол от следов крови", — рассказали в полиции.

Через несколько дней владелец дома сообщил в полицию о преступлении, объяснив свои действия как самозащиту, но эта версия не нашла подтверждения. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия орудие убийства — охотничье ружье, а также другие вещественные доказательства. Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области мужчина убил односельчанина, а тело закопал.

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