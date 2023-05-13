На Киевщине в результате ночной атаки дронами поврежден жилой дом — ГСЧС

Россия в ночь на 13 мая атаковала Украину беспилотниками.

В Киевской области в ночь на 13 мая в результате падения вражеского беспилотника поврежден жилой дом.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

По его словам, на месте происшествия вспыхнул пожар. Данных о пострадавших нет.

Атака беспилотниками 13 мая

В ночь на субботу, 13 мая, оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины.

В 02:30 тревога была объявлена в том числе и в столице. Взрывы раздались в Киевской области. В ОВА предупредили местных об угрозе атаки БПЛА, отметили, что в регионе работает ПВО. Жителей призывали быть в укрытии.

Все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО. По последним данным, в Киеве разрушения и травмированные не зафиксированы.

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