На Киевщине в результате ночной атаки дронами поврежден жилой дом — ГСЧС

Россия в ночь на 13 мая атаковала Украину беспилотниками.
В Киевской области в ночь на 13 мая в результате падения вражеского беспилотника поврежден жилой дом.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
По его словам, на месте происшествия вспыхнул пожар. Данных о пострадавших нет.
Атака беспилотниками 13 мая
В ночь на субботу, 13 мая, оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины.
В 02:30 тревога была объявлена в том числе и в столице. Взрывы раздались в Киевской области. В ОВА предупредили местных об угрозе атаки БПЛА, отметили, что в регионе работает ПВО. Жителей призывали быть в укрытии.
Все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО. По последним данным, в Киеве разрушения и травмированные не зафиксированы.
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