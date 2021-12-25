В Киеве срочно эвакуируют людей с ТЦ River Mall: видео

К торгово-развлекательному центру прибыли кареты "скорой" и пожарные.
В Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall.
О случившемся сообщают сегодня, 25 декабря, очевидцы, передает РБК-Украина.
По их словам, эвакуация происходит по техническим причинам.
Сейчас к торгово-развлекательному центру прибыли кареты "скорой" и пожарные.
Также приехали правоохранители.
Возле ТРЦ River Mall собралась толпа людей.
Опубликовано Дмитрий Левицким Суббота, 25 декабря 2021 г.
Напомним, недавно в Киеве "минировали" вокзалы: после проверки опасных предметов не нашли.
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