В Киеве срочно эвакуируют людей с ТЦ River Mall: видео

В Киеве срочно эвакуируют людей с ТЦ River Mall: видео

К торгово-развлекательному центру прибыли кареты "скорой" и пожарные.

В Киеве начали эвакуацию людей из торгового центра River Mall.

О случившемся сообщают сегодня, 25 декабря, очевидцы, передает РБК-Украина.

Также читайте В Киеве эвакуировали людей из большого ТРЦ на Позняках: что происходит

По их словам, эвакуация происходит по техническим причинам.

Сейчас к торгово-развлекательному центру прибыли кареты "скорой" и пожарные.

Также приехали правоохранители.

Возле ТРЦ River Mall собралась толпа людей.

Опубликовано Дмитрий Левицким Суббота, 25 декабря 2021 г.

Напомним, недавно в Киеве "минировали" вокзалы: после проверки опасных предметов не нашли.

Читайте также:

"Злая шутка": 15-летняя девушка из Донбасса заявила, что она с подругой придумала то, что ее изнасиловал отец

На территории Украины планируют производить вакцину CoronaVac: где именно и когда

К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет