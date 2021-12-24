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В Киеве запустили новый туристически-культурный хаб

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В Киеве запустили новый туристически-культурный хаб

Пользователи могут виртуально побывать в 3D турах интересными локациями.

В Киеве запустили новый туристически-культурный хаб. 23 декабря в столице прошла его презентация.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"Внедрение цифровизации и информационных технологий является одним из основных направлений развития туризма. Киев активно идет по пути диджитализации, в том числе отраслей креативной экономики и туризма. Используются новейшие технологии по оцифровке локаций, созданию 3D-туров, элементам дополненной реальности", — рассказал Оленич.

На портале https://guide.kyivcity.gov.ua можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристически-информационных центрах, карте метро, городском транспорте и т.д. Новый хаб инклюзивный — для слабовидящих доступны различные версии сайта.

Также на портале представлены 3D-туры.

Пользователи могут виртуально побывать в следующих локациях:

  • Киевский зоопарк;
  • станция метро "Золотые Ворота";
  • пещеры Киево-Печерской лавры;
  • пешеходно-велосипедный мост;
  • музей "Золотые Ворота";
  • парк "Наталка";
  • музей Михаила Булгакова;
  • Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы;
  • Пейзажная аллея;
  • интерьеры помещения КГГА и т.д.

"Ковид изменил пользовательскую историю, поэтому мы создали цифровую визитку города с актуальным контентом, который поможет ознакомиться с туристическими магнитами к поездке", — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнавать о праздничных событиях.

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