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На киевском озере женщина во время катания на коньках провалилась под лед (видео)

На киевском озере женщина во время катания на коньках провалилась под лед (видео)

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На киевском озере женщина во время катания на коньках провалилась под лед (видео)

Управление ГСЧС Киева

Потерпевшую удалось спасти.

В Киеве на озере Тельбин из воды вытащили женщину, которая провалилась под лед, когда каталась на коньках.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Инцидент произошел 24 декабря. На место происшествия сразу отправились спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

С помощью гидрокостюма бойцам удалось спасти женщину. Сообщается, что потерпевшая провалилась под лед во время катания на коньках.

Пострадавшую переправили на берег и передали бригаде скорой помощи.

Напомним, ГСЧС предупредила об опасности замерзших водоемов. По данным службы, с начала декабря в Украине утонул уже 31 человек, трое из которых – дети.

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