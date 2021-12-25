У Києві терміново евакуюють людей з ТЦ River Mall: відео

До торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники.
У Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall.
Про надзвичану подію повідомляють сьогодні, 25 грудня, очевидці, передає РБК-Україна.
За їхніми словами, евакуація відбувається через технічні причини.
Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники.
Також приїхали правоохоронці.
Біля ТРЦ River Mall зібрався натовп людей.
Опубликовано Дмитро Левицьким Суббота, 25 декабря 2021 г.
Нагадаємо, незодавно у Києві "мінували" вокзали: після перевірки небезпечних предметів не знайшли.
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