У Києві терміново евакуюють людей з ТЦ River Mall: відео

У Києві терміново евакуюють людей з ТЦ River Mall: відео

До торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники.

У Києві почали евакуацію людей з торгового центру River Mall.

Про надзвичану подію повідомляють сьогодні, 25 грудня, очевидці, передає РБК-Україна.

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За їхніми словами, евакуація відбувається через технічні причини.

Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети "швидкої" та пожежники.

Також приїхали правоохоронці.

Біля ТРЦ River Mall зібрався натовп людей.

Опубликовано Дмитро Левицьким Суббота, 25 декабря 2021 г.

Нагадаємо, незодавно у Києві "мінували" вокзали: після перевірки небезпечних предметів не знайшли.

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