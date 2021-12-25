"Почти сюжет для Discovery": в Киеве сильный ветер повредил купол Андреевской церкви (фото)

"Почти сюжет для Discovery": в Киеве сильный ветер повредил купол Андреевской церкви (фото)

Для работ по восстановлению были приглашены промышленные альпинисты.

В Киеве порывом ветра был поврежден купол Андреевской церкви. В частности, из-за непогоды посыпалось стекло в металлической раме.

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Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты.

В настоящее время возобновительные работы еще продолжаются.

Кириленко отметил, что так сложно стекло в окне еще ремонтировать не приходилось.

"Почти сюжет для сериала на Discovery: "Серия 1" — наружное поднятие к куполу в зимних условиях; "Серия 2" — чистка металлической рамы замазки и остатков стекла; "Серия 3" — снятие шаблона шипки; "Серия 4" — моделирование и вырезание стекла "Серия 5" — монтаж. По состоянию на сегодняшний день в работе последние две "серии" и конечно заявка на "Оскар", — прокомментировал событие Кириленко.

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