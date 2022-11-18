В Киеве снова ввели экстренные отключения электроэнергии

Графики стабилизационных отключений света в столице пока не действуют.

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии днем 18 ноября для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", – говорится в заявлении.

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Там отметили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", – призвали в компании.

Напомним, в Киеве готовятся к возможному полному отключению электроэнергии, власти готовятся к разным сценариям. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате российских атак по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Заметим, ранее в МВД дали рекомендации украинцам, как действовать, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

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