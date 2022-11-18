У Києві знову запровадили екстрені відключення електроенергії

Графіки стабілізаційних відключень світла у столиці наразі не діють.

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії вдень 18 листопада задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

"На жаль, за розпорядженням НЕК "Укренерго", вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", – йдеться в заяві.

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Там зазначили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

"Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", – закликали в компанії.

Нагадаємо, у Києві готуються до можливого повного відключення електроенергії, влада готується до різних сценаріїв. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російських атак по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Зауважимо, раніше в МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

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