«ОКО ЗА ОКО»: в Киеве создадут мурал с разведкомплексами ШАРК

В Киеве появится новый патриотический мурал, где будет изображен разведывательный комплекс ШАРК, на который аккумулируют средства ОККО и Повернись живим.

В его основу ляжет изображение украинской иллюстраторки Дарци Зироньки, опубликованное в рамках флешмоба креативного сообщества на ее странице в Instagram. Об этом сообщает директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова на своей странице в Facebook.

Разведывательный комплекс «ШАРК» в скором времени будет изображен на мурале в Киеве. В основу мурала ляжет изображение украинской иллюстраторки Дарци Зироньки, опубликованное в рамках флешмоба украинских иллюстраторов в Instagram. Автор нарисовала украинского воина, который держит на плече разведывательный комплекс ШАРК – на поставку ШАРКов в ВСУ сейчас аккумулируют средства ОККО и Повернись живим.

«Нам очень приятно, что креативное сообщество поддержало нашу с «Повернись живим» инициативу ОКО ЗА ОКО и запустило флешмоб. Мы вдохновились работами иллюстраторов и буквально сразу же возникла идея положить одну из них в основу мурала. Все работы прекрасные, патриотичные, современные, но нужно было выбрать одну. Уже пообщались с одним из авторов – Дарцей Зиронькой – и предложили сотрудничество, – говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

В рамках проекта ОКО ЗА ОКО будет закуплено 25 разведывательных комплексов ШАРК для нужд Вооруженных Сил Украины. В общей сложности на это нужно 325 миллионов гривен. Начиная с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL на приобретение ШАРКОВ. Средства на два первых комплекса уже удалось саккумулировать.

«Уверены, что благодаря такой поддержке мы быстро приобретем 25 современных разведкомплексов для ВСУ, а после победы мурал будет нам всем напоминанием о сплоченности и патриотизме украинцев, которые бок о бок стали на защиту страны и на фронте, и в тылу», - отмечает Ярослава Полякова.

ШАРК – это современная разработка украинской компании «Укрспецсистемс» с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы «Повернись живим» распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.