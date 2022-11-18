Жителей Вышгородского района предупреждают о взрывах: что произошло

Работы будут проходить с 14:00 до 17:00.
В Киевской области, в Вышгородском районе, в пятницу, 18 ноября, запланировано уничтожение взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
Отметятся, что работы будут проходить с 14:00 до 17:00.
"Из-за этого жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие", — просят местные власти.
К слову, сегодня утром – с 11:00 до 14:00 – раздаются взрывы Бучанском районе. Там также идет уничтожение взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, 18 ноября жители Львовщины могут слышать звуки взрывов из-за работы чрезвычайных ситуаций. Специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом кафиров, который воины ПВО ранее успешно приземлили.
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