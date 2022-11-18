В Киеве возможно полное отключение электроэнергии: власть готовится к разным сценариям

На сегодняшний день в Киеве действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

В Киеве готовятся к возможному полному отключению электроэнергии, однако пока в столице отказались от аварийных отключений и перешли к плановым.

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворознык сообщил в интервью телеканалу "Киев".

"Мы уже неоднократно говорили, что мы готовимся практически к любым сценариям, в том числе к полному отключению", — сказал чиновник.

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Однако на сегодняшний день столица перешла к стабилизационным отключениям, то есть электроэнергию будут выключать по графику продолжительностью не более четырех часов в день.

Поворознык отметил важность экономить электроэнергию во избежание аварийных отключений.

"Но вместе с тем в связи с понижением температуры, ухудшением погодных условий электропотребление достаточно серьезно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если сама система не будет справляться с нагрузкой", – добавил Поворознык.

Напомним, в Киеве 17 ноября был зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии. Это были экстренные отключения, чтобы энергетики могли обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему.

Отметим, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что нужно готовиться к худшему и к тому, что отключения электроэнергии могут быть очень продолжительными.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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