В Киеве "снесли" рынок "Юность" фото

Что будет на месте рынка в будущем — пока неизвестно.

В Киеве на Лесном массиве полностью "зачистили" рынок "Юность". Об этом сообщает Telegram канал "Киев без цензуры".

Столичные коммунальщики провели масштабный демонтаж незаконных построек — всего около 50 обьектов. Работы выполняли работники коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

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Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын заверил, что демонтаж законный. По его словам, работы продлятся до конца сентября.

"Киевблагоустройство" в свою очередь сообщает, что все демонтированные сооружения с рынка "Юность" перевозят на площадки для временного хранения безхозного имущества.

Этот рынок открыли еще в 1971 году. Тогда он назывался "Лесной". Так как поблизости была трамвайная остановка "Улица Юности", рынок изменил название.

Напомним, что 1 сентября на рынке "Юность" вспыхнул пожар.

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