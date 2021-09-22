"Дистанционки" на этот раз не будет: школы Киевской области из-за усиления карантина уже завтра могут закрыться

"Дистанционки" на этот раз не будет: школы Киевской области из-за усиления карантина уже завтра могут закрыться

Власти говорят, что педагоги получили доступ к вакцинации еще в апреле.

Киевская область, которая вместе с другими регионами с 23 сентября переходит в "желтую" зону, закроет школы с уровнем вакцинации менее 80%. С 1 255 учебных заведений продлить работу смогут 653.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

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"На онлайн-обучение этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", — подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, те учебные заведения, что не придерживаться требования о вакцинации, будут закрыты. Всего в Киевской области функционирует 1255 учебных заведений. Сейчас в регионе работу в "желтой" зоне смогут продолжить 653 заведения. Среди них:

48% детских садов;

57% школ;

48% внешкольных учебных заведений;

86% учреждений профессионально-технического образования.

Следует отметить, что согласно последнему решению правительства, условие о 80% вакцинированных педагогах не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений среднего образования.

Напомним, в Украине с 23 сентября во всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев. По каким теперь ограничениями будет жить Украина, читайте здесь.

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