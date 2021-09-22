Проезжал на велосипеде и выхватил сумку: в Киеве 17-летний парень ограбил женщину (фото)

Проезжал на велосипеде и выхватил сумку: в Киеве 17-летний парень ограбил женщину (фото)

Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы.

В Киеве 17-летний парень ограбил женщину. Он проезжал мимо киевлянки на велосипеде и выхватил у нее сумку.

Теперь парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

В полицию Киева по спецлинии 102 обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что на проспекте Победы ее ограбил неизвестный. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу территориального подразделения и экипаж патрульных полицейских.

Прибыв на место, правоохранители опросили заявителя и свидетелей происшествия, а также проработали видео с камер наблюдения системы "Безопасный город".

Полиция Киева / Facebook

"В ходе следственных действий мы выяснили, что злоумышленник передвигался на велосипеде. Проезжая мимо прохожей, он схватил ее сумку и убежал. Тщательно обследовав территорию района, мы нашли ее вещи, а затем установили личность грабителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 2003 года рождения", — сообщила начальник сектора ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксана Пономаренко.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — это грабеж.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры следователи готовят парню сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области несовершеннолетний ограбил и жестоко убил почтальона.

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