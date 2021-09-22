В метро Киева иностранец ударил женщину по лицу и угрожал пассажирам пистолетом: фото

В метро Киева иностранец ударил женщину по лицу и угрожал пассажирам пистолетом: фото

Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

В метро Киева иностранец ударил женщину по лицу и угрожал пассажирам пистолетом.

Инцидент произошел на станции "Кловская".

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

К дежурному полицейскому на станции метро "Кловская" обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный нарушал общественный порядок в вагоне метро. Пассажир нецензурно выражался, ударил заявительницу в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

Начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов рассказал, что полицейские зарегистрировали сообщение женщины и начали поиски правонарушителя.

"Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город". С помощью видео нам удалось установить маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток мы с выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы", — рассказал Никонов.

В доме фигуранта на улице Ревуцкого полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, который направлен на экспертное исследование.

"По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 — хулиганство, Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения", — добавил начальник управления полиции в метрополитене.

Напомним, в Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина ударил сотрудницу метрополитена.

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