У Києві "знесли" ринок "Юність": фото

Що буде на місці ринку у майбутньому — наразі невідомо.

У Києві на Лісовому масиві повністю "зачистили" ринок "Юність". Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".

Столичні комунальники провели масштабний демонтаж незаконних споруд — загалом близько 50 об’єктів. Роботи виконували працівники комунального підприємства "Київблагоустрій".

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Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин запевнив, що демонтаж законний. За його словами, роботи триватимуть до кінця вересня.

"Київблагоустрій" своєю чергою повідомив, що всі демонтовані споруди з ринку "Юність" перевозять на майданчики для тимчасового зберігання нічийого майна.

Цей ринок відкрили ще у 1971 році. Тоді він називався "Лісовий". Через те, що поблизу була трамвайна зупинка "Вулиця Юності", ринок змінив назву.

Нагадаємо, що 1 вересня на ринку "Юність" спалахнула пожежа.

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