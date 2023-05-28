В Киеве – сильные взрывы, работает ПВО

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — сообщает в социальных сетях КМВА.

Сохраняйте спокойствие!

Несмотря на профессиональную работу воинов ПВО, есть угроза, что остатки от сбитых целей падают на землю и могут также попасть на здание или куда угодно.

Поэтому помним о правилах двух стен, а лучше еще укрытия и отходим от окон для красивых снимков.

Очевидцы сообщают о том, что от силы взрыва сработала сигнализация на машинах.