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В Киеве – сильные взрывы, работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7056
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве – сильные взрывы, работает ПВО

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

В столице раздались взрывы.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — сообщает в социальных сетях КМВА.

Сохраняйте спокойствие!

Несмотря на профессиональную работу воинов ПВО, есть угроза, что остатки от сбитых целей падают на землю и могут также попасть на здание или куда угодно.

Поэтому помним о правилах двух стен, а лучше еще укрытия и отходим от окон для красивых снимков.

Очевидцы сообщают о том, что от силы взрыва сработала сигнализация на машинах.

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