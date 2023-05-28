Силы ПВО уже работают – КОВА

В Киевской области есть угроза применения врагом БПлА.
Об этом в социальных сетях сообщает Киевская ОВА.
Силы ПВО уже работают!
Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!
Находитесь в укрытиях до окончания тревоги!
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — добавляют в КМВА.
"Сохраняем информационную тишину! Не мешаем работать Силам ПВО! Находитесь в укрытиях!", — напоминают в социальных сетях Верховной Рады Украины.
Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.
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