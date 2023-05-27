"Может, с предыдущего раза осталась": судья Тандыр — о бутылке алкоголя, найденной в его автомобиле

Алексей Тандыр утверждает, что не был пьян и не употреблял спиртное накануне.

Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который в ночь на 26 мая сбил на своем автомобиле насмерть 23-летнего нацгвардейца, утверждает, что не находился в состоянии алкогольного опьянения и не употреблял накануне.

Об этом он сказал на судебном заседании в субботу, 27 мая.

А о бутылке, которую обнаружили в его авто, Тандыр говорит, что ему точно неизвестно, откуда она взялась.

"Я не знаю об этой бутылке, я увидел только на фотографии. Скорее всего, она в машине лежала еще до того. Потому что… я же не мог ехать и употреблять. Может, она просто под сиденьем лежала. С предыдущего раза, может, она осталась", — неуверенно говорит судья на заседании.

Тандыр добавил, что не отрицает свою причастность к трагедии и готов понести ответственность, если его вину докажут.

В ходе заседания сторона защиты сообщила, что от предоставления биологических образцов судья не отказывался, как сообщали в ДБР. В то же время прокурор уточнил, что добровольно Тандыр предоставил лишь часть анализов. Результатов анализа образцов нет до сих пор.

Напомним, Высший совет правосудия на заседании 27 мая разрешил арестовать судью Алексея Тандыра, который в Киеве насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. От травм тот погиб на месте. Без отца остались трое детей. Известно, что Вадим воспитывала двоих детей от предыдущего брака жены и одного общего ребенка.

Читайте также: