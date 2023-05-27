В центре Киева устроили "похороны" Путина: каждый мог забить гвоздь в гроб диктатора (видео)

В Киеве предлагали забить гвоздь в гроб диктатора.
В центре Киева в субботу, 27 мая, устроили импровизированные похороны президента государства-агрессорки Путина. Каждый желающий мог забить гвоздь в гроб диктатора.
Видео распространяют киевские телеграммы-каналы.
На видео видно, как на Крещатике установили гроб, а сверху поставили чучело российского диктатора Владимира Путина.
Также там каждый желающий мог забить гвоздь в гроб диктатора, начавшего жестокую войну против Украины.
Отметим, что ранее подобную акцию проводили в Днепре. Там за помощь на ВСУ всем желающим тоже предлагали забить гвоздь в гроб кровавого диктатора.
Напомним, в Киеве определились, на кого заменят бюст российских деятелей культуры в метро.
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