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В центре Киева устроили "похороны" Путина: каждый мог забить гвоздь в гроб диктатора (видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
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В центре Киева устроили "похороны" Путина: каждый мог забить гвоздь в гроб диктатора (видео)

В центре Киева устроили похороны Путина. / Фото: скриншот с видео

В Киеве предлагали забить гвоздь в гроб диктатора.

В центре Киева в субботу, 27 мая, устроили импровизированные похороны президента государства-агрессорки Путина. Каждый желающий мог забить гвоздь в гроб диктатора.

Видео распространяют киевские телеграммы-каналы.

На видео видно, как на Крещатике установили гроб, а сверху поставили чучело российского диктатора Владимира Путина.

Также там каждый желающий мог забить гвоздь в гроб диктатора, начавшего жестокую войну против Украины.

В центре Киева устроили похороны Путина

В центре Киева устроили похороны Путина

Отметим, что ранее подобную акцию проводили в Днепре. Там за помощь на ВСУ всем желающим тоже предлагали забить гвоздь в гроб кровавого диктатора.

Напомним, в Киеве определились, на кого заменят бюст российских деятелей культуры в метро.

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Дата публикации
Просмотры
687
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