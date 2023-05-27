Сбил нацгвардейца: Тандыр на суде хватался за сердце, когда услышал вопрос о смертельном ДТП

В субботу, 27 мая, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения судьи Алексею Тандыру, подозреваемого в том, что он насмерть сбил нацгвардейца. Перед слушанием он отказался говорить, признает ли свою вину.

Об этом говорится на видео из зала суда.

Перед слушанием Алексей Тандыр отказался отвечать на вопрос, признает ли он свою вину за смертельное ДТП.

Также подозреваемый намекал, что у него якобы есть проблемы с сердцем.

Признаете ли свою вину? Видео из суда по делу скандального судьи Тандыра

В Киеве на блокпоста судья насмерть сбил нацгвардейца: что известно

В ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Потерпевший скончался на месте аварии.

Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей.

Судьи объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также у него насильно взяли биоматериалы для исследований. 27 мая Высший совет правосудия разрешил задержать Тандыра.

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