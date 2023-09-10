В Киеве раздаются взрывы: находитесь в укрытиях

Находимся в укрытиях и верим в ВСУ
В столице слышны взрывы.
В столице работает ПВО – сообщает КМВА.
Очевидцы сообщают о звуках громких взрывов в нескольких районах Киева.
По разным сообщениям мониторинговых каналов, в столице прозвучало уже около 6 взрывов.
"В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - добавил глава Киева Виталий Кличко.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.
Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.
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