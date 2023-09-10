В Киеве раздаются взрывы: находитесь в укрытиях

Находимся в укрытиях и верим в ВСУ

В столице слышны взрывы.

В столице работает ПВО – сообщает КМВА.

Очевидцы сообщают о звуках громких взрывов в нескольких районах Киева.

По разным сообщениям мониторинговых каналов, в столице прозвучало уже около 6 взрывов.

"В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - добавил глава Киева Виталий Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.