В Киеве мужчина напал на двух школьников: нанес ножевое ранение и порвал одежду

Один из мальчиков госпитализирован с ножевым ранением.

В Киеве мужчина напал на двух школьников. Сейчас его разыскивает полиция.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Событие произошло в субботу, 9 сентября, около 17:00 на улице Милютенко. Двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет играли и пытались построить шалаш. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь. Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и скрылся. Ребенка госпитализировали врачи", — рассказали в полиции.

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В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который в общественном туалете на территории парка "Партизанская слава" пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.

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