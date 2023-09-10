К Киевской области движутся вражеские дроны — украинские военные

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.
Внимание! Группа ударных БПЛА приближается к Киевской области!
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Находитесь в укрытиях!
Также на территории Киевской области объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщают о сильных взрывах в Черниговской области.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
Также сообщается о звуках взрывов Сумской области. Об этом пишут мониторинговые каналы.
В Киеве пока воздушная тревога не объявлена.
К тому же позже украинские военные сообщили, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА в Полтавской области.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие" — Воздушные Силы ВСУ.
Напомним, что ранее сообщалось, что ВСУ могут "автоматически" уволить два города.
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