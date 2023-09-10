К Киевской области движутся вражеские дроны — украинские военные

Внимание! Группа ударных БПЛА приближается к Киевской области!

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Находитесь в укрытиях!

Также на территории Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о сильных взрывах в Черниговской области.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Также сообщается о звуках взрывов Сумской области. Об этом пишут мониторинговые каналы.

В Киеве пока воздушная тревога не объявлена.

К тому же позже украинские военные сообщили, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА в Полтавской области.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие" — Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВСУ могут "автоматически" уволить два города.