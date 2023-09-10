Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1208
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога

В Украине "покраснело" несколько областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях

В Киеве объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении властей в социальных сетях.

"Киев — в укрытие", — предписывают украинские военные.

"Внимание! Угроза атаки БпЛА! Находитесь в укрытиях», — заявил Сергей Попко, начальник КМВА

Также, по сообщению Воздушных Сил ВСУ, есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Житомирской, Черкасской областях.

Воздушная тревога, к тому же, объявлена в Полтавской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1208
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация