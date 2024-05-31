В Киеве раздался громкий взрыв: что произошло

Утром 31 мая в 5 утра по Киеву в столице Украины прогремел мощнейший взрыв.

Ранее Воздушные Силы сообщали о скоростной цели на Киев.

Также в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы утверждают, что воздушная цель была сбита. Но советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

По предварительной информации, ракета летела очень низко.

Предварительно, враг применил ракету "Искандер-К".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ожидаем официальную информацию.

По сообщениям очевидцев, взрыв был хорошо слышен на Левом берегу Киева.

Напомним, что ранее в Киевской области работала ПВО в ночь на 31 мая 2024 года. Правда, тогда был сбит беспилотник.

Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар на Украину — применили и ракеты, и "Шахеды". Враг направил атаку на Хмельницкую область. В течение ночи там раздавались мощные взрывы, вызванные и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.

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