В Киеве раздался громкий взрыв: что произошло

Воздушную цель сбили
Утром 31 мая в 5 утра по Киеву в столице Украины прогремел мощнейший взрыв.
Ранее Воздушные Силы сообщали о скоростной цели на Киев.
Также в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы утверждают, что воздушная цель была сбита. Но советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
По предварительной информации, ракета летела очень низко.
Предварительно, враг применил ракету "Искандер-К".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ожидаем официальную информацию.
По сообщениям очевидцев, взрыв был хорошо слышен на Левом берегу Киева.
Напомним, что ранее в Киевской области работала ПВО в ночь на 31 мая 2024 года. Правда, тогда был сбит беспилотник.
Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар на Украину — применили и ракеты, и "Шахеды". Враг направил атаку на Хмельницкую область. В течение ночи там раздавались мощные взрывы, вызванные и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.
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