Когда ожидать метро Виноградарь: в Киевском горсовете дали неутешительный ответ

Депутат Андрей Витренко сообщил, что сейчас тендер остановлен и объяснил причину.

В бюджете Киева денег на строительство метро на Виноградаре нет.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телемарафона "Єдині новини" 30 мая.

"Сейчас тендер остановлен. По состоянию на сегодняшний день в бюджете города Киева денег на строительство этой ветки метрополитена нет и их никто не забюджетировал, поэтому зачем было объявлять тендер. Почему был разорван прошлый договоров, почему город потерял 130 миллионов гривен залога за выполнение прошлых обязательств – все эти вопросы исследуются сейчас на временной комиссии Киевсовета по вопросам работы киевского метрополитена", – объяснил депутат.

Витренко также сообщил, что в ближайшее время строительства метро Виноградаря ожидать не стоит.

"Я уверен, что очень скоро мы истину найдем, но в ближайшее время, как мне кажется, никакого строительства не начнется", – подытожил он.

Напомним, что в Киеве объявили тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре.

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