В Киевской области сработала ПВО: названа причина

Беспилотник помешал сну киевлян.
В ночь на 31 мая 2024 года вражеский беспилотник долетел в Киевскую область.
Соответственно, в Киеве и на Киевщине была объявлена воздушная тревога.
"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО" — сообщают власти.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Позже, согласно сообщениям мониторинговых каналов, вражеский дрон изменил курс на Житомирщину.
Позже беспилотник был уничтожен.
Позже в керченских чатах сообщили, что горит порт Кавказ.
Возможно, взрывы оттуда слышались в городе.
Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар на Украину — применили и ракеты, и "Шахеды". Враг направил атаку на Хмельницкую область. В течение ночи там раздавались мощные взрывы, вызванные и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.
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