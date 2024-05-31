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В Киевской области сработала ПВО: названа причина

В Киевской области сработала ПВО: названа причина

Дрон-камикадзе кружил в Киевской области / Фото: ТСН.ua

Беспилотник помешал сну киевлян.

В ночь на 31 мая 2024 года вражеский беспилотник долетел в Киевскую область.

Соответственно, в Киеве и на Киевщине была объявлена воздушная тревога.

"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО" — сообщают власти.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Позже, согласно сообщениям мониторинговых каналов, вражеский дрон изменил курс на Житомирщину.

Позже беспилотник был уничтожен. 

Позже в керченских чатах сообщили, что горит порт Кавказ.

Возможно, взрывы оттуда слышались в городе. 

Напомним, что минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар на Украину — применили и ракеты, и "Шахеды". Враг направил атаку на Хмельницкую область. В течение ночи там раздавались мощные взрывы, вызванные и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.

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