Заместитель Кличко заснул на сессии Киевсовета во время выступления своего шефа: видео и фотожабы

Заместитель председателя КГГА Петр Оленич с юмором прокомментировал этот случай.

Заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич уснул на сессии Киевсовета во время выступления своего шефа.

Соответствующее видео появилось в киевских Telegram каналах.

Вместе с другими заместителями мэра Оленич сидел в президиуме во время заседания городского совета.

В то время, когда Виталий Кличко рассказывал о том, как развивается украинская столица, несмотря на сложные условия в стране, убаюканный речью шефа чиновник заснул, положив голову на руки.

Его коллега, сидевшая рядом, не стала тревожить сон руководителя цифровой трансформации.

Заместитель Кличко уснул на сессии Киевсовета

"Много работает, пожалуй", — прокомментировали видео в соцсетях.

Сам Петр Оленич с юмором прокомментировал этот случай, опубликовав в своем Telegram-канале подборку фотожаб по этому поводу.

"В глубине души каждый мечтает, чтобы о нем делали мемы", — написал он, не уточнив, что именно заставило его уснуть во время выступления Кличко.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил об открытии для пешеходов нового моста "Волна" над Днепром, соединяющего остров Оболонский с парком "Наталка".

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