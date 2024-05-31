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У Києві пролунав гучний вибух: що сталося

У Києві пролунав гучний вибух: що сталося

Моніторингові канали переконують, що повітряна ціль була збита. / Фото: ТСН.ua

Повітряну ціль збили

Вранці 31 травня о 5 ранку за Києвом у столиці України пролунав дуже потужний вибух.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про швидкісну ціль на Київ. 

Також у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. 

Моніторингові канали переконують, що повітряна ціль була збита. Але радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

За попередньою інформацією, ракета летіла дуже низько. 

Попередньо, ворог застосував ракету «Іскандер-К».

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Очікуємо офіційної інформації.

За повідомленнями очевидців, вибух було добре чути на Лівому березі Києва. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині працювала ППО у ніч проти 31 травня 2024 року. Щоправда, тоді збили безпілотник. 

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили комбінований удар на Україну - застосували і ракети, і "Шахеди". Ворог спрямував атаку на Хмельницьку область. Протягом ночі там лунали потужні вибухи, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів. 

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