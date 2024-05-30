Когда в Киеве починят "синюю" ветку метрополитена: мрачный прогноз депутата горсовета

По его словам, все зависит от подрядчиков. Мол, как они сработают, так все и будет.

В Киеве продолжаются работы на синей ветке метрополитена. По сей день там полностью вынимают кусок метрополитена, который был построен при предыдущей попытке.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

“Сейчас ремонтные работы, к счастью, проходят. К сожалению, мы не получили (как обещал нам мэр, что через 6 месяцев это все будет отремонтировано). На сегодня там полностью вынимают тот кусок метрополитена, который был построен при предыдущей попытке. Но прогнозные показатели, когда это будет все восстановлено, когда метрополитен снова заработает в полном режиме... когда люди, живущие в Голосеевском районе, смогут пользоваться транспортом... когда транспортного коллапса там не будет – сегодня даже на часе вопросов к исполнительному органу, на часе вопросов к мэру, конечного ответа не было”, — рассказал Андрей Витренко.

По его словам, все зависит от подрядчиков. Мол, как они сработают, так все и будет.

"То есть снова перекладывают свою ответственность на другие плечи", — подчеркнул Витренко.

Напомним, что в Киеве объявили тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре.

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