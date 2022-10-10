В Киеве раздался еще один мощный взрыв

О взрыве сообщают жители левого берега столицы.
В Киеве утром 10 октября прогремел еще один мощный взрыв.
Это, по словам очевидцев, уже пять.
Как сообщают жители столицы, взрыв был слышен на левом берегу Киева.
Отметим, что в городе области объявлена воздушная тревога.
Ракетная атака Киева 10 октября
Утром 10 октября в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Все службы следуют на места. Детали со временем", — написал он у себя в Телеграмме.
В результате российской ракетной атаки погибли и ранены, сообщает "Общественное" со ссылкой на ГСЧС.
По словам очевидцев, на месте прилета горят гражданские автомобили посреди дороги.