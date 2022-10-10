В Киевской области раздались взрывы: что известно

В Киевской области 10 октября около 9 утра прогремели взрывы. В области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

В Киевской области, как и по всей Украине, продолжается масштабная воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью и оставайтесь в укрытиях!

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