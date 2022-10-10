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У Києві пролунав ще один потужний вибух

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У Києві пролунав ще один потужний вибух

Фото: ТСН.ua

Про вибух повідомляють мешканці лівого берега столиці.

У Києві зранку 10 жовтня пролунав ще один потужний вибух.

Це, за словами очевидців, вже 5.

Як повідомляють мешканці столиці, вибух було чути на лівому березі Києва.

Ззаначимо, що у місті на області оголошена повтірряна тривога. 

Ракетна атака Києва 10 жовтня 

Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав він у себе в Телеграм.

У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.

За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.

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Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
Перегляди
26к
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