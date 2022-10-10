Ракетный удар по Киеву: есть погибшие и раненые

Число погибших и раненых в столице устанавливается.

В результате ракетного удара по Киеву утром 10 октября есть погибшие и раненые люди. Их количество устанавливается.

Об этом сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага, передает "Суспільне".

Воздушная тревога в Киевской области продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

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