В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш: фото

Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи.
В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такой вызов поступил в полицию от обеспокоенной заявительницы вчера, 29 сентября.
Женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Когда инспекторы прибыли на вызов, мамы мальчика уже не было на месте. Она ушла, оставив сына. С ребенком была только заявительница.
Патрульные взялись обследовать прилегающие территории и вскоре обнаружили мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.
Инспекторы задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.
На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (Уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.
Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больничное учреждение, где его осмотрели медики.
Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.
Напомним, в Киеве горе-отец потерял двухмесячного ребенка на прогулке.