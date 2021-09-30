В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш: фото

В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш: фото

Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи.

В Киеве пьяная мать спала на улице, а рядом плакал ее малыш. Такой вызов поступил в полицию от обеспокоенной заявительницы вчера, 29 сентября.

Женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Когда инспекторы прибыли на вызов, мамы мальчика уже не было на месте. Она ушла, оставив сына. С ребенком была только заявительница.

Патрульные взялись обследовать прилегающие территории и вскоре обнаружили мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

Инспекторы задержали горе-мать и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (Уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больничное учреждение, где его осмотрели медики.

Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.

Напомним, в Киеве горе-отец потерял двухмесячного ребенка на прогулке.

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