Голова оленя и окровавленные мешки с мясом: под Чернобылем задержали браконьера с жуткой находкой (фото)

Голова оленя и окровавленные мешки с мясом: под Чернобылем задержали браконьера с жуткой находкой (фото)

Максимальное наказание, которое грозит охотнику — ограничение свободы на срок до трех лет.

Голова оленя и окровавленные мешки с мясом. Эту жуткую находку обнаружили у браконьера на территории Чернобыльского экологического биосферного заповедника после того, как услышали выстрелы в лесу.

Неслыханные цинизм и жестокость, ведь благородному оленю нужно почти 10 лет, чтобы достичь подобной красоты и величия.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Эти животные являются малочисленными и находятся под охраной государства. Сейчас, когда популяция оленей в Чернобыльской зоне только начала восстанавливаться, браконьеры позволяют себе так нагло вторгаться на территорию заповедника и уничтожать фауну", — отметил он.

Небытов сообщил, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 248 (Незаконная охота) УК Украины.

Максимальное наказание, которое грозит охотнику — ограничение свободы на срок до трех лет.

"Впрочем, любое наказание будет слишком мягким для вандалов, которые так безжалостно убивают природу Украины", — заключил Небытов.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.

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