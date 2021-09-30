В Киеве женщина систематически издевалась над своим отцом: что ей за это грозит

В Киеве женщина систематически издевалась над своим отцом: что ей за это грозит

Она использовала нецензурную брань, унижала, оказывала психологическое давление.

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая систематически издевалась над своим 65-летним отцом.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как стало известно, 43-летняя местная жительница с мая по август постоянно осуществляла домашнее насилие по отношению к своему отцу. Она использовала нецензурную брань, унижала, оказывала психологическое давление, а также не позволяла родственнику выходить из квартиры.

"Деснянской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 43-летней жительнице Киева, которая систематически совершала домашнее насилие в отношении своего 65-летнего отца. За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", — рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, что в Каменском возле одного из городских торговых павильонов мужчина избил битой прохожего. После чего долгое время скрывался от правоохранителей в одном из городов Италии.

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