В Киеве коммунальщик на Днепровской набережной стрижет землю газонокосилкой: появилось видео

Рабочего сняли 30 сентября на Днепровской набережной, 11.

В Киеве коммунальщик стрижет землю газонокосилкой.

Рабочего сняли 30 сентября на Днепровской набережной, 11.

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Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал видео.

"По графику — кошение травы. Денежки выделили. А это значит, что если даже снег там будет лежать, надо косить. Киев, Днепровская набережная, 11", — говорится в сообщении под видео.

По графику — кошения травы. Денежки выделили. А это значит, что если даже снег там лежать — надо косить. Киев, Днепровская набережная, 11 Опубликовано Оперативный среду, 29 сентябрь 2021

Напомним, это уже не первый такой курьезный случай в столице. В конце августа пользователи на Троещине на улице Бальзака сняли коммунальщицу, которая тоже старательно стригла землю газонокосилкой.

А зимой в Киеве коммунальщики решили постричь газон под снегом. Двое мужчин с газонокосилки работали вдоль канала на Русановке.

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