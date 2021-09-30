В Киеве коммунальщик на Днепровской набережной стрижет землю газонокосилкой: появилось видео

Рабочего сняли 30 сентября на Днепровской набережной, 11.
В Киеве коммунальщик стрижет землю газонокосилкой.
Рабочего сняли 30 сентября на Днепровской набережной, 11.
Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал видео.
"По графику — кошение травы. Денежки выделили. А это значит, что если даже снег там будет лежать, надо косить. Киев, Днепровская набережная, 11", — говорится в сообщении под видео.
По графику — кошения травы. Денежки выделили. А это значит, что если даже снег там лежать — надо косить. Киев, Днепровская набережная, 11Опубликовано Оперативный среду, 29 сентябрь 2021
Напомним, это уже не первый такой курьезный случай в столице. В конце августа пользователи на Троещине на улице Бальзака сняли коммунальщицу, которая тоже старательно стригла землю газонокосилкой.
А зимой в Киеве коммунальщики решили постричь газон под снегом. Двое мужчин с газонокосилки работали вдоль канала на Русановке.