В Киеве проверили все укрытия: сколько пригодных

В Киеве завершили проверку всех укрытий – 4655. Оказалось, что только 15% из них пригодны без существенных замечаний.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"8-й день ревизии укрытий города Киева. Суббота. Принял отчет работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. По состоянию на 8:00 утра сегодняшнего дня, комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны… По состоянию. Только 15% Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок", — отметил он.

По информации министра, проверка показала, что свободно доступными оказались менее половины укрытий — всего 44%. Кроме того, 21% – доступны в течение 5 минут. По его словам, обычно это дежурные, открывающие укрытие после тревоги.

У Києві перевірили всі укриття. Фото: #залізні_зміни в МінСтратегПромі.

Напомним, после инцидента с трагедией у закрытого укрытия в Деснянском районе президент Владимир Зеленский приказал проверить укрытие по всей стране. Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба заявил, что в столице самая плохая ситуация.

Читайте также:

Ситуация по укрытию в Киеве критическая | Александр Камышин