В Киевской области инициируют запрет деятельности УПЦ МП: что решил облсовет

В облсовет поступает множество обращений от местных жителей по вопросу запрета УПЦ МП.

Киевский областной совет обратился в Верховную Раду с просьбой запретить деятельность УПЦ МП, поскольку она имеет церковно-каноническую связь с российской православной церковью.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского облсовета.

Как отмечается, в облсовет поступают многочисленные обращения от местных жителей о запрете на территории Киевской области деятельности Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, что указывает на значительное общественное резонанс этого вопроса.

“Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, фактически контролируемая страной-агрессором и поддерживающая ее преступления. У Киевского областного совета, к сожалению, нет полномочий запретить деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории Киевской области, поэтому депутатский корпус проголосовал за обращение в Верховную Раду Украины, которая сможет это сделать на законодательном уровне”, — отметили в Киевском облсовете.

Напомним, что в Кропивницком священники УПЦ МП пытались похитить колокола из перешедшего в ПЦУ храма.

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